Des millions d'Ukrainiens sont toujours privés d'électricité à cause des bombardements russes. À Kiev, sous une pluie glaciale, 70% de la population n'avait toujours pas de courant ce jeudi 24 novembre. Alexander l'a vécu ces dernières heures. Entre dépit et colère, il a raconté la vie sans chauffage, ni lumière à RTL.



"Aujourd'hui dans mon quartier il n'y a pas d'électricité", raconte-t-il. "L'eau vient juste de revenir, mais il n'y a pas de chauffage. Il fait 16 degrés dans mon appartement et l'autre problème, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas de téléphone. Voilà ce que c'est que de vivre à Kiev en ce moment. J'avais rendez-vous ce matin chez le dentiste. Il a été annulé parce que ma dentiste n'a pas pu venir à son cabinet car elle n'avait pas d'essence".

"Tous les petits magasins s'équipent de groupe électrogène qui marchent à l'essence et les stations service sont vides", poursuit Alexander. "Tous les grands magasins sont la plupart du temps fermés, seuls les petites boutiques, comme les épiceries arrivent à se débrouiller même sans électricité. J'ai fait 10 pharmacies ce matin dans mon quartier, une seule était ouverte." Ces coupures de courant provoquées par les frappes russes que Paris a qualifié aujourd'hui de crimes de guerre.

