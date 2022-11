Les infos de 12h30 - Guerre en Ukraine : un nouveau-né meurt dans le bombardement d'une maternité

Un bébé de 2 jours a perdu la vie, tué par une frappe russe qui a touché une maternité dans la région de Zaporijia. La maman a pu être sauvée, tout comme le médecin qui était avec eux au moment de l'attaque. Les frappes ont fait au total 3 morts dans ce petit hôpital, composé de 2 étages.

Vilniansk, ville où se trouve l'hôpital, se trouve au nord de la région de Zaporijia, région annexée récemment par Moscou. La ville se trouve sur la ligne de front et est sous autorité ukrainienne. Elle est régulièrement bombardée par les troupes russes. La semaine dernière, une autre frappe a déjà détruit un immeuble, tuant dix personnes dont trois enfants.

La frappe de ce mercredi matin s'ajoute aux 700 attaques contre des établissements de santé, déjà enregistrées depuis le début du conflit en Ukraine. Des centaines d'hôpitaux et d'établissements de santé ne sont ainsi plus pleinement opérationnels. Le président Zelensky accuse lui la Russie de meurtre et de propager la terreur.

