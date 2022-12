Russie : qu'est-ce que le plan "Arche de Noé" qui prévoit l'exfiltration de Poutine au Venezuela ?

Un plan d'urgence extrême prévoyant l'exfiltration du président russe a été dévoilé par un ancien assistant et rédacteur des discours de Vladimir Poutine. Le bureau politique de Poutine "a commencé à travailler sur un projet sous le nom officieux d'Arche de Noé", écrit Abbas Gallyamov sur son compte Telegram, citant les informations d'une source anonyme.

Ce projet préparerait l'exfiltration de Vladimir Poutine si ce dernier "perd la guerre, perd le pouvoir et qu'il doit évacuer d'urgence quelque part". La terre d'accueil idéal semble se situer en Amérique latine et plus précisément au Venezuela. Poutine entretiendrait "de bonnes relations personnelles avec Maduro (le président de la république bolivarienne du Venezuela) et c'est à lui qu'est désormais confiée la tutelle du projet d'évacuation", peut-on encore lire dans le message Telegram.

Yury Kurilin, "le bras droit du patron de Rosneft", le deuxième plus grand producteur de pétrole russe, serait "directement impliqué dans les travaux sur place". Selon Abbas Gallyamov. Yury Kurilin "a officiellement démissionné" de Rosneft au cours de l'été 2022, "et se consacre désormais entièrement à 'l'Arche de Noé'". Toujours selon la même source, l'entourage de Poutine aurait "plus d'un plan".

