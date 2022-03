Guerre en Ukraine : comment s'organise le rapatriement des ressortissants français

Comment les ressortissants français habitant l'Ukraine peuvent-ils quitter le pays envahi par la Russie ? Invitée de RTL Midi, Anne-Claire Legendre, porte-parole du quai d'Orsay, a expliqué qu'un convoi de l'ONU a été mis à la disposition des personnes tenant de changer de pays.

Selon la porte-parole du quai d'Orsay, "une partie des Français ont décidé de suivre nos recommandations et d'emprunter cet axe qui nous semblait le plus sûr, sur la base des informations que nous avions".

La cellule de crise du ministère des Affaires étrangères a par ailleurs "appelé individuellement tous les Français qui pouvaient être concernés par cette opportunité", affirme Anne-Claire Legendre au micro de RTL Midi. Elle informe également que cette cellule de crise continue de suivre tout au long de la route les ressortissants français qui ont fait le choix de partir. "Certains nous appellent pour nous signaler leurs difficultés, on leur indique au fur et à mesure quels sont les points de passage frontaliers les plus sûrs. Et évidemment, il y a tout un dispositif qui est mis en place de l'autre côté de la frontière pour les guider, pour les accueillir".

D'après la porte-parole du quai d'Orsay, des agents consulaires français, reconnaissables grâce à notre drapeau, sont présents aux frontières pour aider nos ressortissants dans la logistique : logement, nourriture ou avion pour un éventuel retour en France. Concernant cette dernière possibilité, Anne-Claire Legendre se veut rassurante : "l'espace aérien est ouvert de l'autre côté de la frontière et donc nos ressortissants vont pouvoir rejoindre le bon port s'ils prennent cette décision".