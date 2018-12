publié le 13/12/2018 à 11:27

Coup dur pour le Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué ce jeudi 13 décembre qu'il avait fait l'objet d'un piratage informatique. Des informations personnelles enregistrées par des voyageurs lors de l'inscription sur la plateforme Ariane ont été dérobées. Ce service mis en place en 2010 par le ministère permet aux Français voyageant à l'étranger de s'inscrire en ligne pour recevoir les informations relatives à la sécurité dans les pays concernés. Ils peuvent aussi renseigner les coordonnées des personnes à prévenir en cas d'incident.



Les victimes du piratage ont été prévenues par le ministère. Le Quai d'Orsay ne précise pas la nature des données compromises mais indique qu'elles ne comprennent pas de données financières ou susceptibles de dévoiler les destinations des voyages déclarés dans Ariane.



Selon des personnes contactées par le ministère, il s'agit du nom et du prénom, de l'adresse email et du numéro de téléphone. Ces informations sont susceptibles d'être utilisées pour mener des opérations frauduleuses, comme des usurpations d'identité ou des campagnes de spams. Elles présentent d'autant plus d'intérêt pour les pirates qu'elles sont a priori à jour et avaient vocation à servir. Le Quai d'Orsay appelle les personnes concernées à redoubler de vigilance face aux mails et aux SMS qu'ils recevront dans les prochains mois.

Conformément aux obligations du Règlement général européen de protection des données personnelles, le ministère des Affaires étrangères a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et le Justice. Un audit va être effectué pour faire la lumière sur les circonstances du piratage. Le service Ariane reste en fonction.