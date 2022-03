Guerre en Ukraine : des drones turcs en soutien aux Ukrainiens

Ces derniers jours de nombreuses vidéos montrant des frappes effectuées par les drones de fabrication turque sont diffusées par les ukrainiens. Et ces appareils semblent efficaces contre les troupes russes. Des camions calcinés, une route creusée de cratères, un convoi militaire complètement détruit, ces images ont été partagées sur les réseaux sociaux par l’ambassade d’Ukraine à Ankara samedi, qui se félicite de cette frappe qui aurait été menée près de la ville de Kherson.

Depuis, d’autres vidéos, semblent montrer différentes colonnes de véhicules militaires bombardées dans la région de Kyiv (Kiev), ou encore un train de transport de carburant pulvérisé. Et même un système de défense anti-aérien russe rayé de la carte par ces drones de fabrication turque.

La rédaction vous recommande EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20h

12 et 20 drones avant la guerre

De combien de ces drones l’Ukraine dispose-t-elle ? Impossible de le dire avec précision aujourd’hui, car la Russie a ciblé dès le début de son invasion des aérodromes militaires ukrainiens où se trouvaient ces appareils. Moscou dit avoir mis hors d’état de nuire quatre d’entre eux, rien que le premier jour des combats.

Avant le début de la guerre, l’armée ukrainienne possédait entre 12 et 20 drones turcs selon les estimations. L'Ukraine devait en fabriquer sur son propre sol et comptait acquérir plus de Bayraktar TB2, ce modèle produit par l’entrepreneur Selçuk Bayraktar, le gendre du président Recep Tayyip Erdoğan. Le Bayraktar TB2 est capable de transporter 4 missiles à guidage laser. Il a déjà fait ses preuves contre des armements russes en Syrie et en Libye ces dernières années.

Poutine s'en est plaint à Erdoğan

Vladimir Poutine s’était même directement plaint auprès du président turc de son utilisation par l’Ukraine en octobre dernier contre les séparatistes pro-russes. Mais ces drones ne sont quand même pas capables de renverser le rapport de force en Ukraine ? En effet, des observateurs s’étonnent même d’une telle efficacité face aux défenses anti-aériennes et aux systèmes de brouillage russes.

Impossible de vérifier actuellement si toutes ces vidéos diffusées par l’Ukraine montrent réellement des frappes de drones turcs. Mais il est certain que la réputation des Bayraktar TB2 a désormais un effet sur le moral des troupes. Dans une vidéo, un militaire ukrainien s’adresse aux soldats russes avec un grand sourire, pour leur demander s’ils savent ce qui vole au-dessus de leur tête. Même si Moscou domine les airs, avec leurs drones, les ukrainiens font eux aussi planer la menace de frappes aériennes sur les troupes russes.