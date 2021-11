Groenland : avec le réchauffement, "qu’est-ce qu’on va devenir avec nos chiens ?", s'inquiète un éleveur

Avec le réchauffement climatique, c'est une tradition ancestrale qui est en train doucement de disparaitre. Les chiens de traineau, utilisés principalement pour la chasse et la pêche, sont de moins en moins nombreux. Il y a dix ans, il y avait 30.000 chiens de traîneau au Groenland, ils ne sont plus que 12.000 aujourd'hui

À Ilulissat, dans l'ouest du Groenland, à 350 kilomètres au nord du cercle polaire, les 29 chiens de Flemming aboient d’impatience. D'habitude à cette période de l’année, ils sont déjà en train de courir sur la glace. "Normalement on commence début octobre mais là on est fin octobre et c’est le premier jour qu’il neige", explique-t-il. "Et pareil, fin novembre en général les pêcheurs partis pêcher sous la glace nous appellent pour ramener leurs poissons avec les chiens mais là, ils ne sont même pas encore partis, il n’y a pas de glace."

Des températures trop clémentes, la neige qui tarde à venir. À beaucoup d’endroits, la glace est trop fragile pour y emmener les chiens. "Fin avril on a dû arrêter de les sortir car la neige fondait beaucoup trop vite. Pour vous donner une idée, le 24 avril il faisait -15 degrés et le jour suivant il faisait +16 . Ce n’est pas normal."

Fleming et sa femme ont 29 chiens de traîneau à Ilulissat, dans l'ouest du Groenland, à 350 kilomètres au nord du cercle polaire. Crédit : RTL

Fleming et sa femme ont 29 chiens de traîneau à Ilulissat, dans l'ouest du Groenland, à 350 kilomètres au nord du cercle polaire. Crédits : RTL Fleming et sa femme ont 29 chiens de traîneau à Ilulissat, dans l'ouest du Groenland, à 350 kilomètres au nord du cercle polaire. Crédits : RTL Fleming et sa femme ont 29 chiens de traîneau à Ilulissat, dans l'ouest du Groenland, à 350 kilomètres au nord du cercle polaire. Crédits : RTL Fleming et sa femme ont 29 chiens de traîneau à Ilulissat, dans l'ouest du Groenland, à 350 kilomètres au nord du cercle polaire. Crédits : RTL Fleming et sa femme ont 29 chiens de traîneau à Ilulissat, dans l'ouest du Groenland, à 350 kilomètres au nord du cercle polaire. Crédits : RTL Fleming et sa femme ont 29 chiens de traîneau à Ilulissat, dans l'ouest du Groenland, à 350 kilomètres au nord du cercle polaire. Crédits : RTL 1 / 1

Une chaleur difficile à supporter pour les chiens

Et ce sont des températures très difficiles à supporter pour les animaux. Dès qu'il fait trop chaud, impossible de sortir les chiens. Ils restent donc de plus en plus souvent dans leurs enclos. Au grand désespoir de Flemming : "pour notre futur c’est beaucoup de stress car si les saisons continuent de raccourcir, qu’est-ce qu’on va devenir avec nos chiens ? qu’est-ce qui va se passer ? Si on ne peut plus les utiliser, alors on sera obligé de les abattre car plus personne n’achète de chien."

En 20 ans, le nombre de chiens a été divisé par deux à Ilulissat. Alors, Flemming compte maintenant sur les touristes pour faire vivre son activité et préserver cette tradition ancestrale au Groenland.