Greta Thunberg : pourquoi a-t-elle déposé son nom ?

publié le 30/01/2020 à 13:09

Mercredi 29 janvier, la jeune militante suédoise Greta Thunberg a annoncé sur son compte Instagram avoir déposé la marque "Fridays for Future", nom du mouvement écologiste qu'elle a fondé, ainsi que son propre nom pour les protéger.

"Mon nom et le mouvement #FridaysForFuture sont constamment utilisés à des fins commerciales sans aucun accord", a justifié l'adolescente de 17 ans sur son compte. La militante écologiste déplore notamment la vente de produits et les collectes d'argent en son nom et en celui du mouvement.

Greta Thunberg affirme le faire uniquement par nécessité, pour empêcher toute usurpation mais en aucun cas à des fins commerciales. "J'ai demandé à déposer comme marque mon nom, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet ("grève de l'école pour le climat" en suédois, ndlr)", a-t-elle précisé.

Greta Thunberg est devenue le visage de l'inquiétude environnementale des jeunes et moins jeunes. Propulsée comme porte-parole d'une génération hantée par la crise climatique, elle a, entre autres, été invitée à s'exprimer au sommet des Nations unies sur le climat.

La militante a par ailleurs annoncé la création d'une fondation à but non lucratif tournée vers l'écologie et le bien-être. Sans donner trop d'informations elle a tout de même précisé que le but était de "promouvoir la préservation écologique, climatique et sociale ainsi que la santé mentale".

Découverte lors de ses sit-in devant le Parlement suédois en août 2018 accompagnée de son panneau "Skolstrejk för klimatet" soit "grève scolaire pour le climat", la jeune militante rassemble autant qu'elle divise. Férocement critiquée par les climato-sceptiques, certains l'accusent d'être manipulée, d'autres d'être payée par un "lobby vert".