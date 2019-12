Greta Thunberg, plus heureuse depuis qu'elle est militante

et AFP

Dans une interview à la BBC, lundi 30 décembre, Svante Thunberg, a reconnu avoir eu des réserves quant aux aspirations militantismes de sa fille, Greta. Il reconnaît aujourd’hui que son combat l’a rendue plus heureuse.

Décrite comme une adolescente timide de 16 ans, Greta Thunberg est devenue le porte-parole d'une génération hantée par la crise climatique. Elle a encouragé des millions de personnes à s'engager, au point d'être invitée à s'exprimer au sommet des Nations unies sur le climat. Elle incarne ainsi visage des inquiétudes environnementales des jeunes et des moins jeunes, pour beaucoup. Tout commença avec des sit-in devant le Parlement suédois, en août 2018, avec un panneau "Grève scolaire pour le climat".

Svante Thunberg, acteur devenu producteur, était initialement opposé à la décision de sa fille, Greta Thunberg, de devenir une militante de la préservation de l’environnement. De même pour son épouse, la chanteuse d'opéra Malena Ernman. "Nous pensions évidemment que c'était une mauvaise idée, de l'exposer ainsi, avec toute la haine sur les réseaux sociaux", selon Svante Thunberg.

Une dépression à l'âge de 11 ans

La famille Thunberg a réalisé à quel point la crise environnementale pesait sur la jeune fille lorsqu'elle fit une dépression à l'âge de 11 ans. Malgré ses appréhensions initiales, Svante Thunberg a confié à la BBC être convaincu que sa fille était bien plus heureuse depuis qu'elle s'était engagée dans le militantisme. "Elle a changé et a pu faire des choses qu'elle n'aurait jamais pu faire auparavant", a-t-il dit. Atteinte du syndrome d'Asperger, la jeune fille ne pouvait manger que chez elle et "ne parlait absolument à personne".

Greta Thunberg est férocement critiquée par les climatosceptiques. Certains l'accusent d'être manipulée par des prophètes de malheur, d'autres d'être payée par un "lobby vert". Mais son père estime qu'elle était préparée à la "haine" qu'elle allait recevoir avant même qu'elle ne lance son mouvement.