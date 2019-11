Donald Trump a réveillé les gens sur le climat, estime Greta Thunberg

et AFP

publié le 13/11/2019 à 07:48

Un mal pour un bien. La jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a estimé mardi 12 novembre que le recul environnemental de Donald Trump avait sans doute contribué à la cause qu'elle défend.



"Il est tellement extrême, et dit des choses si extrêmes, que les gens se sont réveillés d'une certaine façon", a-t-elle déclaré à Hampton aux États-Unis, dans le voilier à bord duquel elle doit quitter le pays en direction de l'Europe ce mercredi matin. "Quand il a été élu, je me suis dit que les gens allaient enfin se réveiller, ajoute la militante âgée de 16 ans, peut-être qu'il aide".

Au lieu de passer l'hiver aux États-Unis, un couple d'Australiens a proposé de ramener Greta Thunberg et son père, Svante Thunberg, en Europe, à bord de leur catamaran. L'adolescente participera à une réunion sur le climat de l'ONU à Madrid du 2 au 13 décembre.

A la veille du départ, Greta Thunberg a dressé un bilan en demi-teinte des derniers mois et du sommet de l'ONU sur le climat en septembre dernier, raison de sa venue en Amérique du Nord. "D'un côté, beaucoup de choses ont changé dans le bon sens, mais plusieurs mois se sont écoulés sans action véritable, sans que les gens ne se rendent compte de l'urgence. Donc je ne sais pas, c'est à peu près pareil", dit la lycéenne, en année sabbatique jusqu'en août 2020.