publié le 18/10/2019 à 18:20

Sting sera ce vendredi 18 octobre 2019 en concert à l’AccorHotel Arena, à Paris, avant 7 autres dates dans toute la France. Il est l’homme qui ne s'arrête jamais de chanter. Dans quelques jours, Sting sortira une réédition de My Songs (sorti en mai 2019) et My Songs Live, une version concert de ses titres, le 8 novembre 2019.

Après toutes ces années de carrière et des milliers de concerts aux quatre coins du globe, Sting reconnaît qu''il y a toujours une angoisse. Je suis un peu sur une corde raide. Il me faut maintenir cette pression, cette angoisse, parce que sinon on devient blasé".

Depuis ses débuts avec Police, les fans adorent écouter et entendre les grands tubes du groupe et ceux de Sting. Est-ce une sorte de routine pour l'artiste de 68 ans ? "Mon métier consiste à interpréter une chanson que j'aurais pu écrire il y a 30 ou 40 ans, mais avec la même passion et la même curiosité qu'au début, comme si je venais de l'écrire cette après-midi même. Chaque fois que je chante Roxanne, par exemple, il faut que je trouve une toute petite chose de nouveau et la plupart des soirs, j'y arrive", résume Sting.

> The Police - Roxanne (Official Music Video)

Cependant, il est incapable de choisir sa chanson préférée parmi tous ses tubes : "C'est comme si vous me demandiez quel enfant je préfère. On ne peut pas répondre à une question pareille. Ces chansons ce sont mes enfants, je les aime toutes". Le public français pourra découvrir dès ce soir comment Sting déclarera sa flamme à ses tubes. Et qu'en est-il d'ailleurs d'un album en français ? "Ce serait un challenge assez intéressant pour moi. Mais, je parlerai français ce soir sur scène, car il y aura beaucoup d'histoires à raconter", poursuit-il avant de chantonner Frère Jacques et une phrase de La Marseillaise.

"Englishman in New York"

Après s'est exprimé sur le Brexit, c'est sur l'Amérique que Sting se confie. "J'adore l'Amérique, je vous le dis franchement. Et je crois encore au rêve américain. Mais, elle s'est égarée et j'espère que cet égarement est temporaire. J'espère que nous pourrons retrouver notre voie et la position qui était celle de l'Amérique d'autrefois". "J'espère que la présidence de Trump sera temporaire. Ce qui s'est passé en Syrie cette semaine, c'est une tragédie", confie le chanteur, qui conclut par "Ce que j'aime surtout dans l'Amérique, c'est sa culture, son soft power [une influence sans puissance militaire, politique ou économique], son cinéma, sa musique, son art, mais pas nécessairement ses armes".

Si Sting devait envoyer aujourd'hui un message dans une bouteille à la mer (Message In A Bottle) : "Ce ne serait pas une bouteille en plastique déjà. Elle serait en verre et le message serait le même qu'à l'époque où j'ai écrit la chanson [années 70] : nous devons nous relier les uns aux autres. Nous sommes tous dans la même galère", reconnaît-il avant de s'exprimer sur Greta Thunberg. "Elle est un véritable symbole pour sa génération. Elle est très courageuse et elle a tout à fait raison sur ce qu'elle dit. Ma propre génération a abandonné, a trahi la jeune génération. Nous les avons laissé tomber, c'est pour cela que je suis tout à fait d'accord avec Greta pour dire que quelque chose doit être fait avant qu'il ne soit trop tard".