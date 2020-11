Grande-Bretagne : une boucherie 100% vegan ouvre ses portes à Londres

publié le 12/11/2020 à 11:52

À Londres vient d'ouvrir la première boucherie 100% vegan. Presqu'une évidence en Grande-Bretagne, où un quart de la population pourrait être végétarienne d'ici cinq ans. Alors chez Rudy's, pas de porc, pas de boeuf, pas de poulet, mais un vaste choix de produits étiquetés sans viande.

Un client est en train d'acheter des tranches de bacon. Sans sourciller, le boucher les lui présente et les emballe. Sur l'étiquette, on reconnaît la silhouette d'un porc. Pourtant ici, ni lard, ni cochon, tout est vegan. Matthew est l'inventeur de ces recettes : "la plupart d'entre nous avons grandi en mangeant de la viande, on aime le goût, on aime la texture et même ce à quoi ça ressemble. Ce qu'on n'aime pas, c'est que cela provienne d'animaux. Ici on peut se complaire dans dans tout ça avec des produits entièrement fait à base de plantes".

De protéines végétales surtout, mais aussi de légumes et de noix. Le fameux "black pudding" est fait à base de boudin noir et de noix de cajou. Courtney est déjà une cliente régulière : "J'ai essayé et je pense que ça peut devenir mon préféré. Mais j'aime aussi beaucoup leur fromage et hier je me suis fait un croque-monsieur avec leur jambon. J'aime tout pour l'instant.".

Pour les habitants du quartier qui découvrent la vitrine, c'est parfois peu "un choc" comme le dit une dame de 91 ans, mais plusieurs carnivores ont déjà été intriguées et sont repartis avec leur pastrami