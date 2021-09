Pourquoi les agents secrets britanniques étaient-ils des "vrais branleurs" ?

On est pendant la Première Guerre mondiale au fameux MI6, les services secrets britanniques immortalisés par James Bond. Sauf que les espions de l’époque n’ont pas vraiment les mêmes gadgets que 007.

Le chef du MI6, l’équivalent de M dans Bond, s’appelle Mansfield Cummings, mais lui on le surnomme C. Il fait des recherches pour trouver une encre invisible qui permettrait d’échanger des messages entre espions sans se faire gauler. Et sans savoir vraiment comment il en arrive à penser à ça, il découvre que la meilleure encre invisible, c’est le sperme, indétectable aux vapeurs d’iode qu’on utilisait jusque-là pour faire apparaitre les messages. Et surtout disponible immédiatement d’où la devise adoptée alors par le MI6, "every man his own stylo !" : "chaque homme a son propre stylo". Et les deux cartouches d’encre sont dans le caleçon.

C’est ainsi qu’à partir d’octobre 1915 pour communiquer entre eux les espions anglais deviennent tous des Bande, James Bande. Mais ça ne va pas durer longtemps… Le sperme est peut-être invisible à l’œil, mais pas au nez. Ainsi on s’aperçoit vite que si l’encre utilisée n’est pas fraîche, mais a été stockée, elle dégage une odeur. Et surtout les Allemands découvrent au bout de quelques mois qu’il suffit d’exposer les messages écrits avec du liquide séminal à des rayons ultraviolets pour qu’ils apparaissent immédiatement. Branle-bas de combat au MI6, on abandonne aussi cette méthode particulière et les agents secrets sont priés de remballer leur 00 Sexe !

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.