La présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, est reçue ce mardi 19 février par Emmanuel Macron à l'Élysée. En novembre dernier, elle est devenue la première femme à être élue à la tête de ce pays du Caucause. Ce que les Français savent moins, c'est que Salomé Zourabichvili connaît très bien la France : elle y est née et y a travaillé comme ambassadrice au Quai d'Orsay entre 2003 et 2005.



Revenir dans le pays qui l'a vue grandir en tant que présidente d'un autre pays, "c'est bizarre, c'est une impression étrange", confie-t-elle au micro de RTL mardi 19 février.

"Je m'y sens effectivement chez moi. J'ai toujours considéré, comme dans un livre que j'avais écrit il y a quelques années, que je suis une femme de deux pays, et aujourd'hui au service du pays que mes parents et mes grands-parents avaient quitté au moment où le pays avait perdu son indépendance devant l'entrée des troupes russes au début des années 1920, ndlr)", explique Salomé Zourabichvili.

Pour elle, revenir en France est un symbole très fort : "J'ai un peu été élue parce que j'ai un pied dans l'Europe". Ses racines géorgiennes et son éducation française sont un atout selon elle. "C'est cette capacité à faire le pont, le lien, et je crois que c'est ça qui a séduit le plus les électeurs : de se dire que j'étais peut-être le meilleur ambassadeur pour encore faire avancer ce petit pays vers l'Union européenne".



L'Europe qui revêt un enjeu majeur de son mandat de six ans (contre cinq normalement en Géorgie). La Présidente tout comme une majorité de la population géorgienne souhaitent en effet que la Géorgie intègre l'Union européenne, malgré les défis auxquels est confrontée l'UE, comme le Brexit, les élections et la montée des populismes.