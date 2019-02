publié le 14/02/2019 à 15:02

Des chiffres en forte baisse. Selon un rapport du Centre d'analyse du terrorisme (CAT) publié mercredi 13 février, le nombre d'incidents terroristes a considérablement diminué en Europe en 2018.



Alors que les chiffres étaient en hausse constante depuis plusieurs années, ces nouvelles données marquent un arrêt notable dans cette triste progression. Ainsi, selon le rapport annuel publié par le think tank, 26 incidents ont été recensés au sein de l'Union européenne lors des douze derniers mois : 4 attentats, 1 tentative d'attentat et 21 projets d'attentats.

En 2017 par exemple, il y avait eu 15 attentats, 7 tentatives et 40 projets. Il faut cependant remonter à 2014 pour voir des chiffres inférieurs à ceux de 2018. À l'époque, seuls 2 attentats et 10 projets avaient été recensés.

1 - La France en première ligne

Parmi les pays européens les plus touchés par les actes terroristes, la France demeure en première ligne. 3 attentats et 7 projets ont été comptabilisés sur la dernière année, ce qui représente 38% des incidents.



L'Hexagone devance ainsi la Grande-Bretagne (19%) et l'Allemagne (15%). L'Italie et les Pays-Bas, avec 12% des incidents chacun, complètent ce top 5.

2. Une baisse importante du nombre de victimes

Dans la lignée des chiffres sur les incidents, le nombre de victimes a, là aussi, considérablement baissé ces derniers mois. Alors que 391 personnes avaient été blessées ou tuées en 2017, 50 victimes ont été comptabilisées en 2018 : 13 ont été tuées et 37 blessées.



En revanche, en France, le nombre de victimes est paradoxalement en hausse. 10 personnes sont décédées et 30 autres blessées en 2018 contre 3 morts et 10 blessés en 2017.



Concernant les cibles, si 29% des cibles sont des militaires ou encore des membres des forces de l'ordre, la grande majorité sont des personnes considérées comme "indiscriminées" par le think tank, spécialisé sur les questions terroristes.

3. Les engins explosifs privilégiés

Si les engins explosifs improvisés (EEI) sont généralement plébiscités lors des projets d'attentats (32%), dans la réalité les chiffres sont bien différents. Ainsi, toujours selon le rapport annuel du CAT, les armes blanches (40%) et les armes à feu (40%) sont en grande majorité utilisées lors des attentats et tentatives d'attentats sur le sol européen. Le recours aux voitures béliers complète le podium (20%).

4. Les hommes majoritairement impliqués

Au total, 41 personnes ont été impliquées dans ces actes. Et l'immense majorité sont des hommes. Ces derniers représentent ainsi 95% des auteurs d'incidents terroristes lors de ces derniers mois.



Concernant l'âge, 12% sont des mineurs, 21% ont moins de 24 ans et 18% sont âgés de 25 à 29 ans. Ainsi 51% des personnes impliquées ont moins de 30 ans.