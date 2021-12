Le prix du gaz explose : +23% sur la seule journée de mardi, 90% depuis le début du mois, 1.000% depuis le début de l’année. Pourquoi une telle flambée ? Les raisons sont à chercher du côté de l’Ukraine, dans le gouvernement allemand ou chez Vladimir Poutine.

Le président russe est au centre du jeu, parce que 40% du gaz consommé en Europe vient de la Russie. Poutine, le seul qui pourrait intervenir sur les cours et les faire baisser, mais rien tout ça : prix multiplié par 10 en 1 an. La Russie a même arrêté, quelques heures, de fournir du gaz à l’Allemagne.

Robinet coupé juste avant une vague de froid en Europe. En langage diplomatique, c’est une façon brutale de dire : 'ne l’oubliez pas, si on n’est pas content, on est capable de vous couper le gaz'. Or, l'Allemagne en est complètement dépendante.

Un avertissement du Kremlin

Un coup de sang ? Du moins un avertissement glaçant pour le nouveau gouvernement allemand, dont les partenaires écologistes sont contre l’ouverture du nouveau gazoduc Nord-Stream-2. Ce pipeline soutenu jusque-là par le gouvernement précédent d’Angela Merkel, et enjeu économique et politique pour la Russie de Vladimir Poutine.

Pourquoi cette hostilité grandissante entre l’Europe et la Russie ? C’est par là, en Ukraine, à la frontière russe que ce gaz transite. Or l’Ukraine est au centre d’un conflit entre l’OTAN et la Russie. Tout se recoupe. Les deux s’accusent de masser des troupes. Mardi 21 décembre, Vladimir Poutine a promis une réponse militaire si les occidentaux n’arrêtent pas leur politique "menaçante". Le différend monte d’un cran.

Les Européens payent la note

Et en attendant ce sont les Européens qui payent la note… Parce que ça se traduit concrètement sur nos factures. Pour le moment le gouvernement français a gelé le tarif du gaz pour toute l’année 2022. Donc les Français ne ressentent pas, jusque dans leur salon, les tensions internationales. Seulement c’est l’Etat qui met la main à la poche, des milliards d'euros pour compenser la différence entre le prix qu’on paye et le prix du marché. Ce sont donc bien les Français qui règleront, un jour, la note de ces prix records.