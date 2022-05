Fusillade aux États-Unis : "Un cap a été franchi dans l'horreur", estime un spécialiste

Le drame replonge l'Amérique dans le cauchemar chronique des tueries scolaires. Au moins 21 personnes, dont dix-neuf enfants, ont été tuées mardi 24 mai quand un adolescent de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire au Texas. La fusillade s’est déroulée à l’école primaire Robb, qui accueille des enfants âgés de moins de 10 ans à Uvalde, à une centaine de kilomètres de San Antonio. Les faits ont eu lieu aux alentours de midi, heure locale. Identifié comme un jeune homme de 18 ans, l'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre.

Invité de RTL ce mercredi 25 mai, Jean-Éric Branaa, spécialiste des États-Unis, estime qu'un cap a été franchi dans l'horreur. "On se retrouve dix ans en arrière au moment de la tragédie de Sandy Hook dont tout le monde parle aujourd'hui", explique-t-il en référence à la fusillade qui avait causé la mort de 27 personnes, dont 20 enfants, en décembre 2012. "Là aussi, il s'agissait d'enfants et c'est la même chose aujourd'hui. Ce sont des enfants de sept ans. Et tout le monde peut se projeter avec l'horreur que ça peut représenter de ces petits bouts qui ont été massacrés dans cette école et de leurs camarades qui ont assisté à ce massacre", poursuit-il.

Depuis le début de l'année, 200 fusillades ont eu lieu aux États-Unis, dont 30 dans les milieux scolaires. Jean-Éric Branaa déplore la réglementation des armes dans le pays. "C'est parce que les armes sont partout, parce que les enfants ont accès aux armes. Quand un bébé prend une arme et tue son grand frère parce qu'il appuie sur la gâchette ce n'est pas quelque chose qui doit normalement arriver dans aucune société. Or, c'est possible aux États-Unis parce que les armes sont tellement répandues. On parle entre 300 et 400 millions d'armes en circulation. Ces armes sont disponibles au coin de la rue. Il y a des marchands d'armes un peu partout. Mais il y a aussi ces foires aux armes qui font qu'on peut trouver des armes assez régulièrement même dans les endroits les plus déserts. Ou celles qu'on fabrique avec désormais des imprimantes 3D".

"C'est l'horreur pour ce pays qui en est malade, conclut le spécialiste, qui note cependant que, paradoxalement, "les Américains ne veulent pas qu'on les débarrasse". "À 80%, ils répondent que c'est un droit qu'il faut préserver car c'est la liberté. Ça fait partie du mythe fondateur du pays". Cette fusillade a néanmoins fait ressurgir le débat sur le port d'arme. Le président Joe Biden a dit vouloir "affronter le lobby des armes". "Je suis écœuré et fatigué", a-t-il dit. "Ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir d'impact sur ce carnage".

