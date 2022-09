Funérailles d'Elizabeth II : le programme de la journée en heures françaises

Le moment sera historique à plus d'un titre. Les funérailles d'Elizabeth II ont lieu ce lundi 19 septembre, 10 jours après l'annonce de son décès dans le château de Balmoral en Écosse. Après des jours de recueillement, où des milliers de Britanniques et de citoyens du monde entier ont fait la queue pendant des heures pour s'incliner devant le cercueil de la Reine, les funérailles d'État vont se dérouler à partir de midi (heure française).

Les dignitaires du monde entier vont rendre hommage à une souveraine à l'incroyable destin, qui a consacré ses 70 ans de règne à faire briller la couronne britannique. Après 10 jours de deuil national, d'hommages et de rituels à la pompe centenaire, 2.000 personnes sont attendues pour une cérémonie religieuse à l'abbaye de Westminster à midi.

Voici le déroulé des funérailles dans le détail et en heures françaises.

Le déroulé des funérailles de la reine Elizabeth II

- 9h : ouverture des portes à l'abbaye de Westminster.



- 11h35 : le cercueil est porté depuis le catafalque, imposante plateforme où il reposait, jusqu'à l'affût de canon qui attendra devant la porte nord de Westminster Hall.



- 11h44 : l'affût de canon de la Royal Navy se met en route pour une courte procession jusqu'à l'abbaye de Westminster, tiré par 142 marins.



- 11h52 : le cercueil arrive à la porte ouest de l'abbaye de Westminster, suivi à pied par le fils aîné et héritier de la reine, le roi Charles III et les autres membres de la famille royale. Le cercueil est porté depuis l'affût de canon à l'intérieur de l'édifice.



- 12h : les funérailles d'État commencent, menées par le doyen de Westminster David Hoyle. Le sermon sera délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Église anglicane dont le souverain britannique est le chef formel.



- 12h55 (environ) : le clairon sonne, suivi de deux minutes de silence dans tout le Royaume-Uni.

- 13h (environ) : la cérémonie s'achève par l'hymne national et une lamentation musicale.



- 13h15 : le cercueil est tiré sur l'affût de canon en direction de Wellington Arch à Hyde Park Corner, près du palais de Buckingham, suivi par la famille royale et une procession, au son de Big Ben et de coups de canon.



- 14h00 (environ) : le cercueil arrive à Wellington Arch, puis placé dans le corbillard royal pour prendre la direction de Windsor.



- 16h06 : le corbillard arrive à Windsor et s'engage sur "the Long Walk", impressionnante allée rectiligne de plus de 4 kilomètres qui mène au château de Windsor.



- 16h40 (environ) : le roi et les principaux membres de la famille royale rejoignent la procession à pied à partir du Quadrangle, la grande cour du château de Windsor, avant que le cortège ne s'arrête à la chapelle à 15H53.



- 17h : la cérémonie funèbre débute à la chapelle Saint-Georges en présence des membres de la famille royale et des 15 Premiers ministres des royaumes qui ont exercé avec le souverain britannique comme chef d'État. Environ 45 minutes plus tard, le cercueil descend dans la crypte royale.



- 20h30 : une cérémonie privée d'inhumation se tient au Mémorial du roi George VI à la chapelle Saint-Georges. La reine repose aux côtés de son époux le prince Philip.

