publié le 27/05/2019 à 15:01

C'est un ancien militaire en Afghanistan qui a été condamné à la peine de mort ce lundi 27 mai. Le tribunal irakien a jugé que l'homme appartenait à l’organisation État islamique. Ce verdict contre Mustapha Merzoughi intervient au lendemain de la condamnation à mort de trois de ses compatriotes à la peine capitale, un jugement alors inédit contre des Français en Irak, où plus de 500 étrangers membres présumés du groupe EI ont déjà été jugés.



Les trois Français condamnés dimanche 26 mai - Kévin Gonot, Léonard Lopez et Salim Machou - ainsi que Mustapha Merzoughi disposent de 30 jours pour faire appel, selon la loi irakienne. Ce lundi, d'autres ressortissants français ont comparu : Fodil Tahar Aouidate, dont le procès a été renvoyé au 2 juin, et Vianney Ouraghi, Bilel Kabaoui et Mourad Delhomme, pour qui la prochaine audience a été fixée au 3 juin.

Douze Français au total seront jugés en Irak, après qu'ils se sont rendus ou ont été arrêtés par une alliance arabo-kurde qui les a ensuite remis à l'Irak fin janvier. Après le triple verdict de dimanche, Paris a affirmé avoir entrepris les "démarches nécessaires" auprès de Bagdad pour rappeler l'opposition de principe de la France à la peine de mort.

Paris s'oppose à la condamnation

"Nous ne souhaitons pas que nos concitoyens soient soumis à cette peine de mort" et "toutes les voies de recours ne sont pas épuisées", a ajouté sur la chaîne BFM TV la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. En attendant, la justice irakienne a donc prononcé cette condamnation à mort, contre Moustapha Merzoughi, originaire de Toulouse.



Il s'agit d'un ancien soldat de l'armée française, entre 2000 et 2010, ayant notamment servi "en Afghanistan en 2009" selon ses "aveux". Lors de l'audience, il a demandé pardon. "Je ne suis pas coupable des crimes et des meurtres, je suis coupable d'être parti là-bas" en Syrie, a-t-il dit, avant d'ajouter : "Je demande pardon au peuple irakien, au peuple syrien, à la France et aux familles de victimes".