Finlande : ces riches russes qui transitent par Helsinki pour voyager

Sanctions internationales obligent, la Finlande est devenue un passage obligé pour les riches russes voulant voyager en Europe. L'aéroport d'Helsinki en témoigne. Porsche, Bentley, Mercedes-Benz et autres voitures de luxe immatriculées en Russie remplissent désormais les places de parking, d'où des dizaines, voire des centaines de voyageurs continuent leur route.



L'Union européenne a fermé son espace aérien aux avions russes après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, forçant les Russes souhaitant voyager en Europe à traverser la frontière en voiture ou, moyennant un détour, à voler avec des compagnies aériennes non-occidentales.

Depuis la levée des restrictions de voyage liées au Covid par Moscou en juillet, le nombre de voyageurs russes s'est accru, en parallèle d'un mécontentement grandissant en Europe contre leur venue, alors que la guerre frappe l'Ukraine.

La Finlande, un "pays de transit"

Le ministre des Affaires étrangères Pekka Haavisto observe que la Finlande est devenue un "pays de transit" pour les touristes russes. Helsinki a annoncé la semaine dernière qu'elle limiterait les visas touristiques russes à 10% du volume actuel à partir du 1er septembre en raison du mécontentement croissant à l'égard du tourisme russe en pleine guerre en Ukraine.

Mais les Russes continuent d'entrer en Finlande avec des visas Schengen délivrés par d'autres pays. "Ils viennent ici avec des visas Schengen délivrés par plein de pays différents et continuent leur route via l'aéroport d'Helsinki", explique Pekka Haavisto. La réglementation Schengen n'autorise pas la Finlande à fermer sa frontière à des ressortissants spécifiques, note le ministre. Ce genre de mesure ne peut que se décider conjointement au sein de l'UE.

Les touristes russes en hausse

"Etant donné que la Finlande et les pays de la Baltique prévoient de restreindre ces visas, il serait bon que les pays de l'Union européenne prennent des décisions similaires", ajoute-t-il.

La Finlande compte soulever le problème à la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE, prévue le 30 août en République Tchèque.

Après la levée des restrictions de voyage liées au Covid par Moscou le 15 juillet, le nombre de touristes russes voyageant en Finlande a augmenté de façon constante. La Commission européenne a admis la semaine dernière que des discussions étaient en cours, pour tenter d'adopter une "approche coordonnée" sur la question des visas.

Ce n'est pas la guerre du peuple russe, c'est la guerre de Poutine" Olaf Scholz

Des pays d'Europe de l'Est comme la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont cessé de délivrer de nouveaux visas touristiques aux Russes peu de temps après le début de la guerre.

L'Estonie envisage même de ne plus permettre le transit aux Russes ayant un visa délivré par un autre pays membre de l'UE.



Le chancelier allemand Olaf Scholz a cependant émis des réserves face à de telles restrictions. "Ce n'est pas la guerre du peuple russe, c'est la guerre de Poutine", a-t-il déclaré. Selon lui, limiter les visas touristiques pénaliserait aussi "toutes les personnes qui fuient la Russie parce qu'elles ne sont pas d'accord avec le régime russe".

