Guerre en Ukraine : le conflit est-il en train de s'enliser ?

"C'est une guerre d'usure", a déclaré Nicolas Tenzer, directeur de la publication Desk Russie et enseignant à Sciences Po, au micro de RTL ce mardi 23 août. Alors qu'on approche des six mois de guerre en Ukraine, les spécialistes s'interrogent sur la durée du conflit qui a déjà tué plus de 9.000 soldats ukrainiens, sans compter les victimes civiles, et entre 40.000 et 50.000 soldats dans les rangs de l'armée russe.

"Ce que l'on peut observer, c'est la résistance absolument formidable des Ukrainiens. Poutine a été très mal informé par ses services secrets, il croyait pouvoir s'emparer de l'Ukraine en quelques jours", a analysé, de son côté, Cécile Vaissié, professeur des universités en études russes à Rennes 2.

Pour mettre fin - au plus vite - au conflit, les pays occidentaux s'organisent et tentent d'aider l'Ukraine. D'après les dernières informations, l'Union européenne envisage l'envoi d'une mission de formation de l'armée ukrainienne. La proposition doit être débattue la semaine prochaine. Une action indispensable pour Nicolas Tenzer : "Nous avons un devoir en tant qu'Occidentaux de faire cesser cette guerre en armant plus l'Ukraine, voire en intervenant nous-mêmes."

Il inclut également les Américains et leur puissance militaire. "Tout dépend de l'engagement des Américains. Est-ce qu'ils vont donner suffisamment d'armes pour que les Ukrainiens puissent renforcer cette capacité remarquable de résistance ?", a-t-il questionné.

