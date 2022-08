Guerre en Ukraine : un soldat russe qui a fui l'armée dénonce "le mensonge du gouvernement russe"

"J'ai dit non à la guerre (...), je ne participerai plus à cette folie". Ces mots, ce sont ceux du soldat parachutiste russe Pavel Filatyev. Âgé de 34 ans, il a été évacué des zones de combats après avoir été gravement blessé et a décidé de raconter "sa vérité" sur la guerre en Ukraine. Il a publié début août, un journal de bord intitulé ZOV, relayé par le Guardian. Il y raconte notamment l'une de ses expéditions, au sein du 56e régiment d'assaut aérien basé en Crimée : "Tout autour de nous nous a donné un sentiment vil, comme des misérables, on essayait juste de survivre".

Dans ces 141 pages de récit, le soldat décrit la manière dont il a été envoyé depuis la Crimée. "Il m’a fallu des semaines pour comprendre qu’il n’y avait pas du tout de guerre sur le territoire russe et que nous venions d’attaquer l’Ukraine. (…) Ils ont transformé les gens en sauvages absolus, ignorant le fait qu'ils ont besoin de dormir, de manger et de prendre une douche", explique-t-il encore.

Pavel Filatyev raconte également comment son unité était obligée de piller pour manger et pour survivre. "Comme des sauvages, nous y mangions de tout : avoine, bouillie, confiture, miel, café. On s'en foutait de tout, on avait déjà été poussés à bout. La plupart avait passé un mois dans les champs sans aucune trace de confort, de douche ou de nourriture normale", écrit-il.

Le parachutiste russe a également donné un entretien au Guardian dans lequel il explique ne pas voir "la justice dans cette guerre". "Je n'ai pas peur de me battre à la guerre. Mais j'ai besoin de ressentir la justice, de comprendre que ce que je fais est juste", dit-il. Dans son journal, Pavel Filatyev raconte : "J’ai dit non à la guerre. (...) J’ai dénoncé le mensonge du gouvernement russe. (...) Cela ne changera peut-être rien, mais je ne participerai plus à cette folie".

"Je ne peux tout simplement pas rester silencieux plus longtemps, même si je sais que je ne changerais probablement rien, et peut-être que j'ai agi bêtement pour m'attirer autant d'ennuis", explique au Guardian le soldat, qui a quitté la Russie pour sa sécurité après de telles révélations.

