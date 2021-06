États-Unis : un rapport de l'armée relance la théorie d'une vie extraterrestre

Une sculpture d'extraterrestre borde le bord de la route dans la ville de Baker, en Californie, qui revendique le plus grand thermomètre au monde à 32 mètres (134 pieds), et connue également sous le nom de «Gateway to Area 51» le 4 mars 2019.

publié le 05/06/2021 à 02:26

Plusieurs zones d'ombre persistent. Un rapport officiel américain sur des objets volants non identifiés (ovnis) a conclu qu'il n'y a aucune preuve que les extraterrestres existent, sans toutefois expliquer les phénomènes mystérieux observés par les pilotes militaires américains, selon des médias américains.

Citant des responsables du gouvernement américain informés des conclusions de ce rapport, qui doit être publié à la fin du mois, le New York Times a rapporté le jeudi 3 juin que la plupart des phénomènes observés ces dernières années par les pilotes militaires américains restent difficiles à expliquer. Le Pentagone a publié l'an dernier des vidéos prises par des pilotes de l'US Navy, qui montraient des rencontres en vol avec ce qui semble être des ovnis. Une de ces vidéos date de novembre 2004 et les deux autres de janvier 2015.

Ce rapport, placé sous l'autorité de la direction des services de renseignement (DNI), conclut avec certitude que la vaste majorité des plus de 120 incidents de ce type ne sont pas liés à des technologies testées par l'armée américaine, selon un des responsables cités par le New York Times. Mais c'est la seule conclusion ferme du document et le rapport n'exclut pas catégoriquement la possibilité qu'il puisse s'agir d'aéronefs d'origine extraterrestre, selon des responsables cités par CNN qui s'expriment eux aussi sous le couvert de l'anonymat.

Certains des responsables cités par le New York Times reconnaissent que le fait qu'une partie du rapport restera secret-défense risque d'alimenter les spéculations sur des informations secrètes du gouvernement américain sur l'existence d'extraterrestres.

Des images toujours inexplicables

Les accélérations des objets filmés par les pilotes et leur capacité à changer de direction restent difficiles à expliquer. Les services de renseignement américains craignent que la Chine ou la Russie testent des technologies hypersoniques, se déplaçant à 10, voire 20 fois la vitesse du son, et très manœuvrables, selon un des responsables cités par le journal.

Le ministre de la Défense, Lloyd Austin, a été informé de l'élaboration du rapport, a indiqué le porte-parole du Pentagone, John Kirby. "Nous prenons au sérieux toute incursion dans notre espace d'opération", a-t-il ajouté.

La fascination du public américain pour les extraterrestres a été relancée par un récent reportage du très sérieux magazine télévisé américain "60 Minutes" sur la publication prochaine de ce rapport.

L'ex-président Barack Obama en avait, peu après, malicieusement remis une couche, en avouant lors d'une émission humoristique avoir demandé à son arrivée à la Maison Blanche s'il existait un laboratoire secret où "on garde les spécimens extraterrestres et les vaisseaux spatiaux". "Ils ont fait quelques recherches et la réponse a été non", avait-il ajouté en souriant.

Il y a des vidéos et des images d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont Barack Obama





"Ce qui est vrai, et là je suis sérieux, c'est qu'il y a des vidéos et des images d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont", a ajouté Barack Obama.



Pour encourager les aviateurs à rapporter ces apparitions sans crainte d'être moqués, les militaires ne les désignent plus comme des "objets volants non identifiés" (ovni) mais comme des "phénomènes aériens non identifiés".



L'objectif est que les experts militaires et ceux des services de renseignement aient à leur disposition le plus de vidéos possible afin de les analyser et d'identifier un maximum d'aéronefs, que le Pentagone considère davantage comme de l'espionnage que la visite de petits hommes verts.



"Plus nous recueillons de données, plus nous pouvons réduire l'écart entre identifié et non identifié, et plus nous pouvons éviter des surprises stratégiques en termes de technologies de l'adversaire", indique une porte-parole du ministère américain de la Défense, Susan Gough.