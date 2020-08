publié le 10/08/2020 à 02:21

Alors que le bilan ne cesse de s’alourdir dans le port de Beyrouth, deux premiers membres du gouvernement ont démissionné dimanche. En fin de semaine, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants accablés et furieux contre les autorités, cinq jours après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth, qui a fait au moins 158 victimes.

Un accident qui intervient dans un climat de vives tensions politiques. Depuis des mois, le peuple libanais réclame le départ de toute une classe dirigeante, accusée de corruption et de négligence. La tragédie de Beyrouth a été la goutte d’eau et a ainsi poussé la ministre de l'Information a présenté sa démission. "Je m'excuse auprès des Libanais, nous n'avons pu répondre à leurs attentes", a déclaré Mme Manal Abdel Samad devant la presse. Quelques heures plus tard, le ministre de l'Environnement et du développement administratif, Damianos Kattar, annonçait lui aussi son départ du gouvernement "face à l'énorme catastrophe (...) et (...) un régime stérile qui a raté de nombreuses opportunités".

Une réunion "pour interroger le gouvernement"

De son côté, le chef du gouvernement, Hassan Diab, avait rencontré dans la journée plusieurs ministres, les médias locaux évoquant de possibles démissions. Le président du Parlement, Nabih Berri, a convoqué une réunion du Parlement jeudi "pour interroger le gouvernement sur le crime qui a frappé la capitale", d'après l'agence de presse étatique ANI.



La déflagration a fait mardi 158 morts et 6.000 blessés selon un bilan officiel. Une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues mais l'espoir s'amenuise de retrouver des survivants, a souligné l'armée.