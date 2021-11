Explosion d'un taxi à Liverpool : qui était l'auteur présumé de l'attaque ?

L'enquête sur l'explosion d'un taxi dimanche à Liverpool en Angleterre se poursuit. La police britannique a identifié l'auteur présumé de cet "acte terroriste", tué par la déflagration, comme étant Emad Al Swealmeen, 32 ans. Les enquêteurs pensent qu'il transportait bien l'engin explosif de fabrication artisanale, mais ses motivations restent à déterminer.



Car les premiers éléments sur son profil interrogent. Selon des médias britanniques, Emad Al Swealmeen est un réfugié du Proche-Orient venu de Syrie ou d'Irak, converti au christianisme. "Nous comprenons mieux d'heure en heure, mais il faudra probablement un certain temps, peut-être plusieurs semaines avant d'être sûrs de savoir ce qui s'est passé", a indiqué Russ Jackson, chargé de la police antiterroriste,

Mardi, il a assuré que les enquêteurs avaient fait des "progrès significatifs depuis dimanche" et "récupéré des preuves importantes à l'adresse avenue Rutland qui est en train de devenir centrale dans l'enquête". C'est dans cette avenue que Emad Al Swealmeen avait emprunté un taxi dimanche matin pour se rendre à une maternité à Liverpool.

Un chrétien converti

Un couple de chrétiens du quartier a exprimé leur "choc" et leur "tristesse" en apprenant qu'Emad Al Swealmeen, qu'ils avaient hébergé chez eux était considéré comme responsable de l'explosion. "Il a vécu ici pendant huit mois, et nous vivions côte à côte. On n'a jamais eu l'impression que quelque chose n'allait pas", a déclaré Malcom Hitchcott à la chaîne de télévision ITV. Il a aussi expliqué que le jeune homme avait quitté l'islam pour devenir chrétien et avait fait son baptême et sa confirmation à la cathédrale de Liverpool.

Selon lui, Emad Al Swealmeen, qui se faisait aussi appeler Enzo Almeni, a été interné environ six mois en psychiatrie après un incident dans le centre-ville "impliquant un couteau". "Il était très calme mais profondément touché par sa foi en Jésus. J'avais l'habitude de prier chaque jour une demi-heure au salon avec lui. Je ne pense pas qu'il simulait sa foi", a dit Malcom Hitchcott au Telegraph.

Un acte "héroïque" du chauffeur du taxi

Le chauffeur de taxi, qui a pu s'extraire du véhicule avant qu'il ne soit consumé par les flammes, est sorti de l'hôpital où il avait été soigné pour des blessures. Son épouse a expliqué sur Facebook qu'il avait "sans aucun doute beaucoup de chance d'être en vie". "L'explosion s'est produite pendant qu'il était dans la voiture et c'est un vrai miracle qu'il ait pu s'échapper", a-t-elle ajouté.