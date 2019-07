Eva Mozes, survivante des camps d'Auschwitz, est décédée à l'âge de 85 ans

et AFP

publié le 07/07/2019 à 11:22

Eva Mozes Kor, survivante du camp de concentration nazi d'Auschwitz-Birkenau, et victime des expériences inhumaines du docteur Josef Mengele est décédé jeudi soir en Pologne à 85 ans. Sa mort est survenue lors d'un voyage organisé par le CANDLES Holocaust Museum and Education Center à Terre Haute aux États-Unis, consacré au souvenir et à la réconciliation, dont elle était la fondatrice.

Eva Kor est décédée "de mort naturelle", dans sa chambre d'hôtel, selon la police polonaise; Il y a seulement 5 jours, le musée d'Auschwitz avait recueilli son témoignage. Jeudi, l'établissement a diffusé sur son site des extraits de ces témoignages, des "leçons de vie" formulées par Eva Kor.

"Pardonnez à vos pires ennemis. J'aimerais très clairement le dire depuis Auschwitz (...) Personne ne peut changer mon passé qui est une chose terrible (...) Du moment où j'ai pardonné aux nazis je me suis sentie libéré d'Auschwitz et de toute cette tragédie qui m'était arrivée. Et s'ils ne le méritent pas, c'est leur problème", a-t-elle dit devant la caméra des archivistes du musée.

Les expériences du docteur Mengele

En 2015, lors du procès d'Oskar Groening, ancien comptable du camp de la mort, auquel elle avait assisté, Eva Mozes avait rappelé les expériences terrifiantes du docteur Josef Mengele, sur les jumeaux déportés. À 10 ans, alors qu'elle survit seule aux côtés de sa jumelle Miriam, Eva est victime de piqûres régulières de "l'Ange de la Mort", qui lui injectait une substance figeant la croissance de ses reins.



"Si j'étais morte, Miriam aurait été tuée avec une injection dans le cœur. Mengele aurait mené une autopsie comparée", avait-elle témoigné.