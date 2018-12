et Benjamin Hue

publié le 21/12/2018 à 10:15

C'est un témoignage à lire de toute urgence ce vendredi 21 décembre dans Ouest-France. À 91 ans, Magda Hollander-Lafon, rescapée du camp d'Auschwitz, s'inquiète de la recrudescence de l'antisémitisme et de la montée de l'extrême-droite en Europe. "La bête immonde n'est pas morte", dit-elle. "Je sens le danger. Il y a d'abord la banalisation des propos humiliants", poursuit-elle. Magda raconte ainsi cette blague : "Quel est l'hôtel qui a le plus d'étoiles ? Auschwitz". Glaçant, qui plus est dans sa bouche.





Il y a aussi l'extrême-droite qui prospère. La Hongrie, l'Autriche, la Pologne, l'Italie "Je constate une similitude aujourd'hui avec ce que j'ai vécu. Je le sens dans ma peau. J'ai froid dans le dos", dit-elle.

À 91 ans, Magda continue de témoigner dans les lycées pour que jamais l'histoire ne se répète. "Pas une question de principe", dit-elle. Non. Elle le fait parce qu'elle en a fait la promesse, il y a 74 ans, à une autre déportée. Une femme mourante qui l'a interpellée près d'un baraquement d'Auschwitz. "Tu es jeune, tu dois vivre. Vivre pour témoigner de ce qui se passe ici, pour que ça n'arrive plus jamais dans le monde".