publié le 12/11/2018 à 12:22

Louer un petit animal de compagnie pour la journée : l'idée peut paraître séduisante en première lecture. C'est un service que propose la start-up américaine Rescue Time.



Sur son site, elle affiche les prix des prestations : 79 dollars (69,67 euros) pour la visite de quelques heures d'un petit animal de compagnie, et jusqu'à 489 dollars (431,27 euros) pour avoir le droit de passer un jour par semaine avec 5 chiots ou chatons, une offre valable sur un mois. L'entreprise précise également que si "vous tombez amoureux", vous pouvez adopter définitivement l'animal en question.

"J'ai pu envoyer un chaton au domicile de ma grand-mère pour son anniversaire ! Elle a 82 ans et c'est le plus cadeau qu'on lui ait jamais fait !", témoigne un utilisateur sur le site de l'entreprise. Sauf que cette pratique est néfaste pour les animaux, qui sont envoyés d'un endroit à un autre, sans régularité.



"La période d'adaptation à son environnement pour un chiot ou un chaton peut prendre une à deux semaines, voire plusieurs mois", explique le directeur d'un refuge au média américain The Next Web. D'autant plus que les chiens ont besoin d'un maître constant pour se sentir en sécurité.