Moins d'antibiotiques pour les vaches et les cochons

publié le 09/11/2018 à 04:56

Les antibiotiques ne sont plus automatiques chez les vaches et les cochons. Leur consommation a fortement baissé depuis 5 ans, car les éleveurs utilisent à la place des huiles essentielles et des algues. Il y avait urgence, un grand plan antibiotique a été lancé en France, car, à force de trop en donner aux animaux, les bactéries deviennent résistantes et comme ce sont les mêmes médicaments qu'on utilise pour soigner les hommes, les antibiotiques deviennent moins efficaces pour nous soigner.



Une étude publiée mercredi 7 novembre dans la revue Lancet a même montré qu'en Europe 33.000 personnes sont mortes en 2015 à cause de bactéries devenues résistantes. Donc, beaucoup d'éleveurs ont fait des efforts : en cinq ans, la consommation de ces médicaments pour le bétail a chuté de 37%. Car la plupart, sauf en bio, c'est interdit, en utilisaient par prévention, même si les animaux n'étaient pas malade. Les truies étaient même inséminées systématiquement avec du sperme mélangé a des antibiotiques.

De la prévention avec d'autres produits

Aujourd'hui, la prévention peut se faire avec d'autres produits. L'institut national de recherche agronomique a présenté hier des alternatives : il y a des huiles essentielles, de verveine, de cardamome et ça marche, des probiotiques, ce sont des bonnes bactéries prélevées dans la flore intestinale de certains animaux qui résistent mieux aux maladies et puis les algues, qui ont des propriétés anti-inflammatoires.

Enfin, les nouvelles technologies permettent aussi de moins donner d'antibiotiques aux vaches ou aux poulets, en surveillant les signes avant-coureur de maladie grâce à des cameras. Une vache qui se frotte un peu trop, qui reste couchée, va être repérée, elle seule sera soignée, mais pas tout le troupeau. L'intelligence artificielle dans les fermes permet d'adapter les traitements avec précision.