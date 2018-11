publié le 12/11/2018 à 06:12

Une extraordinaire vidéo d'ourson été vue par 22 millions de personnes à travers le monde. De cet ourson qui essaie avec sa mère d'escalader un pente de neige très raide. Il glisse plusieurs fois, manque de dévisser, puis finit par rejoindre sa mère. En fait, l'ourson a été effrayé par celui qui l'a filmé par un drone qui aurait pu le tuer.



On trouve aussi sur les réseaux sociaux toutes sortes de photos très amusantes de grenouilles en train de jouer de la guitare avec une feuille, d'oiseaux qui dansent le rock. Le site Brut nature a demandé à des photographes animaliers professionnels de les analyser et c'est affligeant.

Certains batraciens selon eux ont sans doute été mis au congélateur pour ralentir leurs mouvements, il y a la méthode du fil attaché aux pâtes pour faire faire certains gestes, ou celle des animaux morts mais naturalisés, pour faire des mises en scène plus facilement.

Une étude démontre que regarder des vidéos de chats fait diminuer l'anxiété

Il est donc urgent de s'intéresser à la provenance de ces images avant de les relayer sur internet. Les animaux deviennent un spectacle et nous risquons de ne plus avoir confiance en rien.



C'est dommage car il y a des vidéos d'animaux qui font du bien: ce sont les vidéos de chat qui sont devenus chez certains une véritable addiction. Et elles seraient bonnes pour le moral. Une étude scientifique américaine réalisée auprès de 7000 personnes a montré que regarder des vidéos de chats diminue l'anxiété et donne de l'énergie. À condition bien sur qu'elles ne soient pas truquées.