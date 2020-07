États-Unis : une femme retrouve un ours dormant dans la piscine pour enfants

publié le 29/07/2020 à 05:08

Dimanche 19 juillet, Regina Keller, une Américaine qui vit près de la forêt nationale de Georges Washington à Fort Valley, en Virginie, a eu la surprise de découvrir dans son jardin un ours faisant sa sieste dans la piscine pour enfants.

Habituée à voir des animaux comme des renards ou des cerfs passer dans son jardin, cette fois-ci, surprise, Regina Keller en a profité pour s'installer sur sa chaise et observer l'animal qu'elle a immortalisé à travers une vidéo qui a ensuite été postée sur son compte Facebook. Alors qu'elle l'observait, elle a réalisé avoir déjà vu cet ours auparavant, il y a deux ans. "Il s’est promené dans le jardin… et est allé près de la piscine et a plongé sa grosse patte dans l’eau, a-t-elle expliqué à CNN. Il semblait si content et rafraîchi".

Après une heure de sieste, l'animal a été réveillé par les petits-enfants de Regina Keller. Il s'est alors levé et s'en est allé.