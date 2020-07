publié le 28/07/2020 à 12:15

Ce sont des photos prises à la volée, qui ont de quoi faire réagir les fans de Kim Kardashian et Kanye West. À l'arrière d'une voiture dans le Wyoming, la businesswoman et star de L'Incroyable Famille Kardashian est en larmes, à côté de son époux, comme le rapporte le Daily Mail.

Le couple semble traverser une crise depuis le meeting de Kanye West pour la présidentielle américaine, où il a fondu en larmes, le 19 juillet dernier en Caroline du Nord. Kim Kardashian a ensuite pris la défense de son époux, qui avait tenu des propos très durs contre sa famille, ainsi que dans des tweets, supprimé depuis, en rappelant qu'il souffre de troubles bipolaires et qu'il ne faut pas stigmatiser les personnes souffrant de maladies mentales.

Après ces événements, Kim Kardashian et Kanye West se sont retrouvés dans le Wyoming, le 26 juillet dernier, comme l'explique le tabloïd. C'est la première fois que le couple est photographié ensemble depuis le meeting en Caroline du Nord. Le journaliste du Daily Mail évoque "une conversation de crise".

Kim Kardashian est "exténuée"

Une source proche de la businesswoman a confié au média américain People Magazine, après les retrouvailles : "Elle est à fleur de peau et exténuée. Elle a été blessée par les propos de Kanye. Elle a essayé de le joindre de très nombreuses fois, mais il l'a juste ignorée. C'est une très mauvaise situation. Elle a décidé d'aller le voir pour lui parler en personne. Elle ne veut plus être ignorée".

Dans un communiqué publié le 22 juillet dernier, elle expliquait : "C'est une personne brillante mais compliquée qui, en plus de la pression générée par le fait d'être un artiste et un homme noir, a enduré la douloureuse disparition de sa mère et doit gérer la pression et l'isolement amplifiés par ses troubles bipolaires".