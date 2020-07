États-Unis : de mystérieuses graines chinoises inquiètent les autorités locales

et AFP

publié le 28/07/2020 à 06:02

Les services de l'Agriculture de plusieurs États américains ont publié ces derniers jours des communiqués mettant en garde leurs habitants face à des colis suspects contenant de mystérieuses graines, vraisemblablement envoyés depuis la Chine.

"Les types de graines dans les colis sont actuellement inconnus et sont susceptibles de contenir des espèces végétales envahissantes", a prévenu lundi 27 juillet le département agricole de l'Ohio. "Si vous recevez un colis de ce type, merci de NE PAS semer ces graines. Si elles sont dans un emballage scellé, n'ouvrez pas le paquet", a conseillé l'autorité, qui redirige vers le ministère américain de l'Agriculture (USDA).

Le département agricole de l'Ohio précise que "des graines non désirées peuvent être des espèces envahissantes, contenir des herbes nuisibles, introduire des maladies pour les plantes locales ou être dangereuses pour le bétail". Des consignes similaires ont été émises par les ministères de l'Agriculture des États de Washington, de Louisiane, de Virginie et du Kansas.

Selon des médias locaux et des photos partagées par des habitants sur les réseaux sociaux, des paquets ont aussi été envoyés dans l'Utah et dans l'Arizona. Certains d'entre eux étaient catalogués comme s'il s'agissait de bijoux et contenaient des caractères chinois sur leurs étiquettes.

Les motivations derrière ces envois demeurent obscures. Selon les services de police de l'Ohio, il pourrait s'agir de "brushing", une technique déloyale utilisée dans le commerce en ligne et qui consiste à améliorer les évaluations d'un produit en générant de fausses commandes.