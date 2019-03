iStock / Getty Images Plus

publié le 13/03/2019 à 10:18

C'est une histoire qui relance le débat des naissances sous X. Marie, 90 ans, a été abandonnée à la naissance. Cela fait huit décennies qu'elle se bat sans relâche pour connaître ses origines. "Je veux savoir qui je suis", a-t-elle lancé dans les colonnes de La dépêche du midi. "Ne pas savoir, ça me pourrit la vie".



Il y a quelques années pourtant, Marie a retrouvé un certificat de baptême. Dessus on peut y lire deux noms : ceux de son parrain et de sa marraine. Cette dernière est la sage-femme qui l'a mise au monde. De l'homme, Marie n'a retrouvé que sa sépulture dans un cimetière toulousain.

À chaque fois, Marie se heurte au système et au secret visiblement bien gardé. Tout récemment, grâce à l'aide de sa petite fille, elle a entrepris des recherches ADN via un site basé aux États-Unis. Une liste invraisemblable de noms de personnes avec lesquelles elle est censée partager une partie de son ADN lui a été envoyée. Mais les chances de trouver un lien de parenté sont très faibles : 1% en moyenne.

Pour l'instant, Marie n'a rien trouvé mais elle l'assure : "tant qu'il me restera une goutte de sang, je chercherai".