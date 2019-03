Meghan Markle et le prince Harry : où va naître le "Royal baby" ?

Après des mois de questionnement, les fans de la famille royale ont enfin la réponse et ce n'est pas une grande surprise : Meghan Markle ne fait pas exception à la règle puisqu'elle donnera naissance à son premier enfant dans l'hôpital privé St Mary, dans l'aile "Lindo" . La duchesse de Sussex accouchera donc au même endroit où son mari, le prince Harry, est né. Ainsi, comme Lady Diana , Kate Middleton a également mis au monde ses trois enfant au même endroit. Pour une nuit dans l'aile "Lindo" de l'hôpital, il faut compter 6.000 livres , soit environ 7.000 euros. Un service qui certifie - à ce prix-là heureusement - une "expérience d'accouchement cinq étoiles", d'après le journal britannique The Telegraph . La future mère aura, à l'image de sa belle-sœur , une spacieuse chambre privée avec une salle de bain attenante.

