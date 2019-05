publié le 10/05/2019 à 09:49

Cette histoire hallucinante a été racontée cette semaine par le San Francisco Chronicle et relayée ce vendredi 10 mai par l'Agence France Presse. Laura, une institutrice qui exerce depuis 17 ans dans une école de San Francisco (États-Unis), est contrainte de s'absenter depuis quelques mois car les médecins lui ont découvert un cancer du sein.



Problème : en Californie, les enseignants n'ont droit qu'à 10 jours d'arrêt maladie payés par an. Les jours qui n'ont pas été pris peuvent se cumuler d'année en année mais une fois qu'ils les ont épuisés, les professeurs contraints de s'absenter plus longtemps sont tenus de rembourser le salaire de leur remplaçant... Soit près de 200 dollars par jour dans le cas de Laura, l'équivalent de 180 euros.

La loi existe depuis 1976 dans cet État, mais le cas de Laura a suscité beaucoup d'émotion et de colère chez les parents d'élèves. "Ce n'est pas juste, c'est fou, d'autant que c'est une enseignante super", explique l'un d'entre eux. Pour l'aider, ils ont lancé une collecte de fonds sur internet. Près de 14.000 dollars ont pu être récoltés. Les syndicats, eux, assurent vouloir renégocier le système.