et AFP

publié le 05/12/2018 à 14:25

25 ans de prison ferme, suivis d'au moins 20 ans de liberté surveillée. C'est la peine dont a écopé un miliaire américain qui avait prêté allégeance à Daesh. Ikaika Kang, un soldat de l'armée US de 35 ans basé à Hawaï, a été condamné par la justice pour trahison, après avoir tenté d'aider le groupe État islamique, notamment en lui transmettant des informations et en projetant des actes terroristes.



"M. Kang a juré de défendre les États-Unis en tant que membre de notre armée, mais a trahi son pays en prêtant allégeance au groupe État islamique et en essayant de lui communiquer des documents", a déclaré dans un communiqué John Demers, procureur adjoint à la sécurité nationale. Selon les autorités américaines, le soldat se serait rapproché de l'organisation terroriste en 2016, en visionnant notamment des vidéos de propagande jihadistes en ligne.

Ikaika Kang, qui avait conclu devant la justice un accord de plaider-coupable sur sa peine, a expliqué au procureur des projets de commettre des actes terroristes, lors du marché de Noël d'Honolulu ou au sein même de sa caserne militaire. Arrêté après avoir prêté allégeance à Daesh, le militaire pourrait souffrir de problèmes mentaux liés à ses missions en Irak en 2010-2011, puis en Afghanistan, en 2013-2014. Un constat appuyé par deux anciens militaires américains, qui décrivent un homme facilement influençable.