publié le 25/10/2018 à 14:10

L'enquête est menée par les services antiterroristes du FBI. Entre lundi et mercredi 24 octobre, des enveloppes, contenant chacune une substance en poudre et des engins explosifs, ont été envoyées à différentes personnalités, dont Hillary Clinton, Barack Obama ou encore CNN, soit des ennemis politiques de Donald Trump.



La chaîne d'information a immortalisé le contenant des enveloppes et partagé l'image. On remarque alors un autocollant qui représente le logo de Daesh. En regardant de plus près, c'est en réalité une parodie du drapeau noir sur laquelle la calligraphie des lettres arabes est remplacée par des femmes nues.

D'après notre correspondant sur place, c'est un logo qui avait beaucoup circulé il y a quelques années sur des forums et sites de la droite radicale. Sur ces objets, est aussi collée une photo d’un visage qui n’a pas encore été identifié.



Si l'acte n'a pas été revendiqué pour le moment, l'extrême droite est tout de même soupçonnée, au vu des personnalités choisies qui sont des cibles récurrentes de Donald Trump dans ses discours.

Quant à Donald Trump, il a déclaré que la "violence politique n'a pas sa place aux États-Unis". De son côté, la Maison blanche a dénoncé des "actes terrifiants" et "ignobles", dont "les responsables devront répondre devant la justice".