Bientôt un système européen d'alerte attentat par SMS

publié le 14/11/2018 à 20:02

Le gouvernement français a trois ans et demi pour se doter d'un système d'alerte d'urgence par SMS. Le Parlement européen a adopté mercredi 14 novembre une nouvelle version du code des communications électroniques européen. Le texte rend notamment obligatoire la mise en place d'un dispositif européen permettant d'alertant facilement et rapidement la population par l'intermédiaire des téléphones portables.



En cas de menace imminente d'attentat, d'incendie ou de catastrophe naturelle, les citoyens européens et les voyageurs des États membres de l'UE devront pouvoir être avertis directement sur leur téléphone en fonction de la zone dans laquelle ils se trouvent. Les autorités devront pouvoir joindre les utilisateurs sans qu'ils n'aient à télécharger une application, s'inscrire à un service ou effectuer une action quelconque.

"Nous avons les moyens et la technologie (d'avoir des systèmes modernes d'avertissement du public), mais nous avons largement échoué à bien les utiliser. La nouvelle législation va assurer que maintenant nous le fassions", s'est réjoui, dans un communiqué, Benoit Vivier, responsable affaires publiques de l'association EENA (European Emergency Number Association).

Deux options : les SMS localisés et la diffusion cellulaire

Deux technologies sont envisagées pour cela : l'envoi de SMS localisés et la diffusion cellulaire (Cell Broadcast). Ces deux méthodes permettent d'envoyer un message à tous les smartphones bornant auprès d'une même antenne téléphonique ou d'un même réseau d'antennes au sein d'une zone prédéfinie.



La diffusion de SMS localisés par les opérateurs permet de cibler tous les téléphones au sein d'une zone spécifique, de pousser des messages riches, incluant des liens HTML renvoyant vers un site officiel et dans des langues différentes, en fonction de la nationalité de la carte SIM des smartphones par exemple. Ce système fait l'objet d'une expérimentation en Belgique depuis cet été via la plateforme BE-Alert.



Utilisé dans une vingtaine de pays, dont les États-Unis et le Japon pour prévenir les tremblements de terre et les tsunamis, le Cell Broadcast a l'avantage de ne pas craindre la congestion des réseaux 3G, 4G et WiFi car les messages sont acheminés par les ondes radio. Les messages sont courts, moins riches et s'affichent directement sur l'écran du téléphone. Mais tous les téléphones portables ne sont pas configurés par défaut pour les recevoir.

La France s'en remet seulement aux réseaux sociaux

Ces deux solutions ont été un temps envisagées pour renforcer l'application SAIP lancée en France à l'occasion de l'Euro 2016 et finalement abandonnée le 1er juin sur un constat d'échec. Faute d'accord avec les opérateurs pour les financer, les autorités ont toujours écarté le recours au Cell Broadcast et aux SMS géolocalisés, préférant s'en remettre à Facebook et Twitter pour alerter la population sur les réseaux sociaux en cas de péril majeur.



Le texte doit encore être validé au Conseil européen le mois prochain, ce qui ne devrait être qu'une formalité. La France aura alors jusqu'à mai 2022 pour se conformer au droit européen.