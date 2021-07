États-Unis : un record de 107 naissances en 91 heures dans une maternité

Un nouveau record de naissances. Selon les informations de Good Morning America rapportées par Slate, 107 bébés sont nés à l'hôpital de Baylor Scott & White, au Texas, aux États-Unis, en seulement 91 heures, entre le 24 et le 28 juin. C'est le double du dernier record de cette maternité habituée aux afflux de naissances, qui était de 48 naissances en 41 heures.

Selon le personnel de l'établissement, ce nouvel exploit, considéré comme "rare et exceptionnel", serait lié à la pandémie de Covid-19. D'après Michelle Stemley, infirmière et sage-femme à Bylor Scott & White, "Au printemps 2020, quand on a été confinés pour la première fois, on s'est tous demandé si en décembre ou janvier de l'année suivante, on allait connaître un baby-boom. Mais ce n'est pas arrivé". Selon la sage-femme et ses collègues, les futurs parents seraient plus sereins concernant la situation sanitaire, "maintenant que la quarantaine a été normalisée".

Pour faire face à ces nombreuses naissances, l'hôpital a dû s’adapter. L'une des solutions trouvées a été d'accélérer le processus de transport des mères après leur accouchement.

Selon le Dr Jay Herd, obstétricien-gynécologue, ce baby-boom n'est pas un événement isolé et il prédit une augmentation des naissances liée à l'épidémie : "Je ne pense pas que cela va s'arrêter. D'ici sept à huit mois, nous allons assister à un accroissement démographique".