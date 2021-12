Un scénario digne des plus grands films du cinéma Américain. Un professeur de l'Université d'Harvard a été reconnu coupable mardi par un tribunal fédéral de Boston d'avoir caché aux autorités ses liens avec un programme chinois suspecté par les États-Unis d'espionnage économique.

Charles Lieber, 62 ans, ancien responsable du département de chimie de la prestigieuse université américaine, faisait partie d'un programme intitulé "1.000 talents", qui vise à attirer des "experts étrangers pour apporter leurs connaissances et leur expérience en Chine et récompense souvent certains membres pour des vols de propriété intellectuelle", expliquait le ministère de la Justice américaine en juin 2020, lors de l'inculpation du professeur.

Ce spécialiste des nanotechnologies a été payé "jusqu'à 50.000 dollars par mois" pendant trois ans par l'Institut de technologie de Wuhan, en Chine, en plus de 150.000 dollars de frais annuels et de 1,5 million de dollars pour avoir installé un laboratoire sur place.

Au terme d'un procès de six jours, il a été déclaré coupable d'avoir menti aux autorités fédérales, de ne pas avoir déclaré certains revenus et de n'avoir pas déclaré un compte bancaire à l'étranger, selon un document judiciaire. Sa condamnation sera connue plus tard, mais il risque plusieurs années de prison.

Sous l'administration Trump, le ministère américain de la Justice avait multiplié les enquêtes sur de possibles actes d'espionnage économique par la Chine, premier adversaire économique des États-Unis.