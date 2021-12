TikTok : une influenceuse se lance dans la musique...et devient la plus détestée d'Internet

Crédit : Tommaso Boddi - Getty Images via AFP

Brooklynne Webb affirme avoir publié cette musique dans le but de mettre en lumière son cyberharcèlement.

Un coup de maitre. Après avoir publié début décembre un titre musical, une créatrice de vidéos sur TikTok a annoncé le 18 décembre dernier qu'il s'agissait d'un canular visant à dévoiler au grand jour le cyberharcèlement dont elle fait l'objet.



L'influenceuse Brooklynne Webb, connue sur TikTok sous le pseudonyme xoBrooklynne avait annoncé il y a quelques semaines se lancer dans la musique. Dans la foulée, la créatrice de vidéos sur internet avait publié une première musique "My Crown", le 8 décembre 2021. Un titre devenu en quelques jours "le plus détesté d'Internet", estime Jillian Rossi, sa productrice.

Très rapidement, un grand nombre d'internautes avaient raillé la prestation de la jeune femme. “Je suis évidemment une défenseuse du body positive et de l’amour-propre parce que c’est quelque chose qui me passionne vraiment. Tout le monde allait tomber dans le panneau et en parler”, a-t-elle déclaré dans une vidéo le 18 décembre.

Une "normalisation du cyberharcèlement" dénoncée

L'influenceuse explique également avoir délibérément fait le choix d'une musique qui serait détestée. Cette dernière explique qu'elle avoir voulu copier "son caractère de princesses des réseaux arrogante", l'une des remarques désobligeantes qu'elle reçoit sur ses profils publics. Dans le clip, la toute jeune chanteuse reprenait également des commentaires désobligeants reçus sur plusieurs réseaux sociaux, comme TikTok ou Instagram.

Face à nos confrères du site d'information Insider, la créatrice de contenus en ligne s'est expliqué sur ses motivations. "Même contre une chanson pop et mielleuse d’apparence innocente, il y a une normalisation du cyberharcèlement.”

Une pratique qui n'est pas nouvelle, notamment sur TikTok. En septembre dernier, le hashtag #Anti2010 incitait les jeunes à harceler les enfants entrés au collège quelques jours plus tôt.