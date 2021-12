États-Unis : une grand-mère sauve miraculeusement ses deux petits-enfants d'une tornade

Deux bébés ont été sauvés d'une tornade qui frappait les États-Unis la semaine dernière. Ceux-là se trouvaient dans une baignoire, emportée par la force du vent. Coup de chance pour les deux bébés, un réflexe de leur grand-mère les a sauvés.

En entendant les sirènes qui annonçaient la tornade, Clara a immédiatement pensé à ses deux petits-enfants dont elle avait la garde ce soir-là. Son premier réflexe a été de placer Cayden et Dallas, respectivement âgés de 15 et 3 mois, dans la baignoire. Elle les cale avec des coussins et des couvertures avant d'y placer une Bible. De son côté, la jeune grand-mère s'accroche. "J'ai senti le grondement, j'ai senti la maison trembler. L'instant d'après la baignoire s'est soulevée, je ne la tenais plus. Juste… Oh mon Dieu", a-t-elle déclaré à la presse.

Légèrement blessée à la tête, Clara survit mais autour d'elle c'est le chaos. Aucun signe de ses petits-enfants. "Tout ce que je pouvais dire c'était 'Seigneur, ramenez mes bébés sains et saufs, je vous en supplie'". Avec l'aide de plusieurs shérifs, dont la caméra piéton capte la scène, ils retrouvent la baignoire à l'envers. Celle-ci recouvrait les deux enfants. L'un des deux est blessé à la tête mais ils sont sains et saufs, grâce à la chance et au réflexe de leur grand-mère.