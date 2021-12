"Grey's Anatomy" : l'actrice Ellen Pompeo veut que la série s'arrête

Bientôt la fin des aventures de Meredith Grey ? Si la chaîne ABC, qui diffuse depuis sa création la série, n'a encore rien annoncé, l'actrice principale, elle, veut rendre sa blouse. "Je m'efforce de convaincre toute l'équipe de tournage qu'il faut que cela se termine", a expliqué Ellen Pompeo, à nos confrères américains d'Insider.

Lancée en 2005, la série médicale réunit plusieurs millions de téléspectateurs chaque semaine aux États-Unis. Même succès en France, sur TF1, avec plus de 3,3 millions de fans en moyenne lors de la saison 16, en 2020.

Après presque 20 ans de succès, l'actrice explique vivre une certaine lassitude. "J'ai l'impression d'être la personne naïve qui ne cesse de dire : 'mais quelle histoire allons-nous raconter ?', tout le monde me répond : 'Peu importe Ellen. Ça rapporte des milliards de dollars'". Si aucune annonce n'a été faite par les producteurs, du côté de l'actrice, le message est simple : il s'agit de la saison de trop.

Une série progressivement délaissée aux États-Unis

En 2019, Grey's Anatomy avait signé un record de longévité pour une série médicale, passant devant Urgences et ses quinze ans d'existence. L'hypothèse d'un arrêt de la série avait déjà été évoquée en 2020, la production laissant entendre que l'épisode final de la saison 17 pouvait être "une fin de série".

Depuis septembre dernier, ABC diffuse la 18ème salve d'épisodes. Une saison en demi-teinte puisqu'elle signe le pire démarrage de la série depuis son arrivée dans le petit écran avec 4,77 millions de personnes contre presque six, un an plus tôt. Pour autant, que les aficionados français se rassurent, les histoires du Dr. Grey ne sont pas encore à l'heure des adieux. TF1 n'a pas encore diffusé la dix-septième saison.