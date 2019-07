Un policier arrête une voiture pour excès de vitesse... et sauve un nouveau-né

publié le 13/07/2019 à 12:49

C'était un contrôle pour excès de vitesse tout ce qu'il y a de plus classique, il a pourtant sauvé la vie d'un nouveau-né d'à peine 12 jours. Lorsque l'agent de police du comté de Berkeley en Caroline du Sud demande à la conductrice de s'arrêter jeudi 11 juillet, elle explique, en panique, qu'un bébé à bord a cessé de respirer après avoir bu à la bouteille.

La scène filmée par une caméra embarquée sur l'épaule du policier et publiée sur les réseaux sociaux du comté a été repérée par le journal local The States. Le policier savait qu'il fallait agir vite, alors il entame les gestes de réanimation après avoir demandé le nom de l'enfant à sa mère et vérifié le pouls du bébé.

"Pleure pour moi, pleure pour moi", implore à l'enfant l'agent William Kimbro, en poursuivant un massage. "Ouvre tes yeux, mon cœur", demande-t-il à l'enfant dont le souffle est irrégulier. "Du moment qu'elle pleure, c'est qu'elle respire", explique l'agent à la mère du bébé en larmes et que le bébé lâche quelques lamentations. Pendant cinq longues minutes, le policier vérifie le pouls du nouveau né et rassure la mère.



"Elle va s'en sortir, je sens son pouls", finit-il par dire et que les secours commencent à arriver. Pour son attitude héroïque, qui a permis de sauver la vie de l'enfant, l'agent William Kimbro a obtenu une médaille.