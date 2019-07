et AFP

publié le 12/07/2019 à 19:44

Le président américain Donald Trump a confirmé ce vendredi 12 juillet qu'une vaste opération d'expulsion de migrants sans-papiers allait débuter ce week-end. "Ils sont venus illégalement", a-t-il déclaré à des journalistes depuis les jardins de la Maison-Blanche, affirmant que la police de l'immigration allait "renvoyer (ces clandestins) dans leur pays".

Cette vague d'arrestations avait été annoncée le 21 juin dernier par le milliardaire républicain, puis reportée de deux semaines pour laisser le temps au Congrès de tenter de trouver un compromis sur les mesures de sécurité à la frontière avec le Mexique.

Le New York Times avait rapporté jeudi 11 juillet que des raids policiers contre des clandestins devaient commencer dimanche dans une dizaine de villes du pays et qu'environ 2.000 familles étaient concernées dans un premier temps.

Les démocrates et des associations humanitaires s'insurgent

L'opposition démocrate a dénoncé cette opération d'envergure, qui menace selon elle des gens installés depuis longtemps aux États-Unis, où ils ont fondé des familles. Selon le New York Times, les clandestins visés sont entrés récemment aux États-Unis. Leurs dossiers de régularisation ont été déposés fin 2018 et ils ont reçu leur avis d'expulsion en février.

Plusieurs associations ont introduit jeudi 11 juillet un recours devant un tribunal de New York pour annuler les ordres d'expulsion et demander à ce que les clandestins arrêtés soient entendus par un juge de l'immigration devant statuer sur leur sort. Donald Trump recevra en outre lundi 15 juillet, pour parler immigration, le président du Guatemala, l'un des pays (avec le Salvador et le Honduras) d'où viennent la plupart des migrants ces quelques dernières années.