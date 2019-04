publié le 18/04/2019 à 20:32

Un acte héroïque a fait le tour du Brésil. Sur son compte Facebook, la police de São Paulo a publié des images émouvantes, captées par ses caméra de vidéosurveillance jeudi 15 avril aux alentours de 20h. On y voit un agent faire du bouche-à-bouche à un nouveau né, qui ne respirait plus après s'être étouffé. Ses deux parents totalement paniqués venaient d'entrer dans la caserne pour trouver de l'aide.



Après 30 secondes interminables, Henrique, âgé de 21 jours seulement, reprend son souffle. Sain et sauf, il a ensuite été emmené à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux.

On peut reprocher le dramatisme excessif du montage de cette vidéo mais elle est largement commentée par les internautes sur les réseaux sociaux. Les deux officiers de police, Taroco et Thiago, y sont salués comme des héros.