États-Unis : un homme arrêté au supermarché avec 6 armes à feu sur lui

publié le 25/03/2021 à 20:08

La police tente de déterminer si l'individu prévoyait de passer à l'acte. Deux jours après la fusillade au Colorado qui a causé la mort de dix personnes, la police d'Atlanta a annoncé ce mercredi 25 mars l'arrestation d'un jeune homme porteur de six armes à feu, dont un fusil d'assaut et un fusil à pompe, dans un supermarché de la ville d'Atlantic Station.

Un client a rapidement donné l'alerte après l'avoir vu rentrer dans le magasin, fusil d'assaut à la main et se diriger directement vers les toilettes. Le suspect, identifié comme Rico Marley, transportait diverses munitions et portait un gilet pare-balle, en plus des six armes.

On ignore si le jeune homme de 22 ans se préparait à commettre une attaque dans le supermarché. Il a toutefois été inculpé de tentative d'agression et de multiples détentions illégales d'armes à feu, puis écroué. La police d'Atlanta a confirmé l'authenticité d'une photo montrant les objets saisis sur le suspect: un fusil d'assaut, un fusil à pompe, un revolver, trois pistolets, plusieurs chargeurs et au moins deux couteaux.