États-Unis : un couple se retrouve et se marie, 63 ans après son premier baiser

publié le 29/11/2019 à 07:14

Une romance hollywoodienne. À 80 ans, Annette et Bob viennent de marier. Leur premier baiser, c’était un soir de juin 1956, lors du bal de leur lycée en Virginie, la fin de l’année de première. Annette, cheveux auburn, accepte de danser avec Bob, qui joue dans l’équipe de foot américain.

Une danse, un baiser. Bob est fou d’amour pour elle. Ça fait des mois qu’il l’observe, il lui a proposé de l’accompagner au bal, elle a refusé, timide. Mais ce soir, elle accepte une danse, et se laisse embrasser.

Annette part passer l’été dans sa famille, dans le Kentucky, puis en Floride, c’est loin. Bob vend son fusil de chasse pour payer les appels longue distance. Il téléphone à Annette, lui dit qu’il l’aime. Mais au bout d’un mois, il n’a plus d’argent, et attend avec impatience la rentrée, pour la retrouver.

Des chemins différents

Mais l'histoire s'arrête là. Annette dit à son cavalier du bal qu’elle a rencontré un autre garçon. Bob a le cœur brisé, il continue à la regarder, en silence. A la fin de l’année de terminale, il invite une autre jeune femme au bal, longs cheveux roux. Deux ans plus tard, il l’épouse.

Annette, elle, se marie avec le jeune homme pour lequel elle a quitté Bob. Annette et Bob font leur vie, ils ont chacun des enfants de leur côté, mais ils pensent régulièrement à l’autre, même s’ils sont perdus de vue après la fin du lycée. Annette a déménagé, et vit dans l’Ohio. En 1972, quand un bâtiment de leur lycée est démoli, Bob s’en veut de ne pas avoir récupéré le siège en bois de la salle d’étude où il avait gravé avec Annette leurs initiales.

Leurs époux respectifs meurent en 2015 et 2017. Début 2018, quelqu’un de la famille d’Annette fait développer une vieille pellicule photo oubliée. Elle découvre des clichés de ce bal pendant lequel elle a embrassé Bob. Les souvenirs remontent. Elle est bouleversée. Elle cherche à le retrouver sur Facebook. En vain.

Quelques mois plus tard, Bob apprend qu’il a un cancer, il pense encore plus à Annette, il veut la revoir avant de mourir. Au début de l’année, il retrouve sur Google l’avis mortuaire du mari d’Annette, celui qui lui a pris sa petite amie quand ils avaient 17 ans. Il contacte l’église où ont eu lieu les obsèques, envoie un message. Et un soir de juillet 2019, Annette l’appelle.



Une danse dans la cuisine

Bob fait 12 heures de route pour la rejoindre. Il achète un bouquet. Il sonne, lui offre les fleurs blanches et roses, pose sa main sur son visage et lui dit qu’il a envie de l’embrasser. 63 ans plus tard. Puis le couple retrouvé décide de se marier. Bob offre à sa promise une bague de fiançailles des années 50. Le repas de noces a eu lieu dans un restaurant sur le thème des années 50, avec des juke-boxes.



L’été dernier, quand il a retrouvé Annette, Bob lui a proposé de danser dans sa cuisine. Annette lui a alors dit que son défunt mari ne dansait jamais. "La dernière personne avec qui j’ai dansé, c’était toi".