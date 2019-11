États-Unis : la belle histoire de Grace, une jeune femme trisomique

publié le 26/11/2019 à 07:55

Grace Strobel a 23 ans. Pour Thanksgiving, cette jeune Américaine, qui vient de Saint Louis dans le Missouri, a décidé de remercier chaleureusement ses parents, qui l’ont aidée à se forger un caractère solide en lui donnant confiance en elle.

Ce n’était pas facile, car Grace a grandi en étant victime de moqueries, des autres petits mais aussi des adultes, qui sont souvent mal à l’aise autour d’elle. Moquée comme ceux qui grandissent un peu différents des autres. Cette petite différence de Grace, c’est un chromosome en plus.

La jeune femme est trisomique. En l’apprenant à sa naissance, ses parents ont décidé qu’il n’était pas question de la considérer comme une petite chose fragile. Les médecins les ont prévenus que leur fille resterait toujours petite, en surpoids, incapable de nouer ses chaussures, de lire, d’écrire. D’emblée ils ont refusé de considérer leur fille comme une victime. Ils ont décidé ensemble qu’ils allaient au contraire apprendre à Grace à être forte.

Grace est passionnée par la mode

La mère Linda, lui a souvent répété en grandissant que si des gens sont méchants, c’est généralement parce qu’ils sont effrayés par ce qu’ils ne connaissent pas. Ils ont donc fait en sorte que Grace mène la même vie que les petites filles puis les jeunes femmes de son âge : elle aime nager avec ses amis en été, regarder des films, écouter de la musique.

Grace pose même pour des photos de mode. Elle en avait envie, ses parents l’ont encouragée, pour lui donner confiance en elle. Pour qu’elle sache qu’elle est une belle jeune femme, quoi qu’en disent les langues de vipère.

Grace consacre maintenant beaucoup de temps à des rencontres dans des écoles. Ses parents ont lancé une opération qui s’appelle The Grace Effect, l’effet Grace, ou l’effet de Grace, il y a un jeu de mots en anglais.

Désacraliser le handicap

Grace va parler devant des jeunes pour essayer de faire changer le regard que nous portons sur les différences. Ce n’est pas facile pour elle, elle est timide, elle bute sur les mots, mais elle a appris à surmonter cette peur pour parler en public.



Elle leur propose des exercices, pour qu’ils comprennent ses difficultés, par exemple les enfants enfilent de gros gants et elle leur demande de déboutonner leur chemise. C’est faisable, mais tout est plus lent, plus compliqué.



Surtout elle leur montre que les trisomiques, et plus généralement tous ceux qui grandissent avec une différence, un handicap ou simplement ne se sentent pas à leur place, tous ont des dons, des talents, des espoirs et des rêves, comme tous les autres, et méritent qu’on les reconnaisse, et qu’on les traite avec respect.